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7 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة المنوفية وإعادة تشكيل "لجنة الأقصر"

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:28 ص
7 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة المنوفية وإعادة تشكيل "لجنة الأقصر" جامعة المنوفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، القائمة المبدئية للمرشحين والمتقدمين على رئاسة جامعة المنوفية.
 
وكشفت القائمة المبدئية للمرشحين على رئاسة جامعة المنوفية عن تقدم 7 مرشحين وهم الدكتور عادل مبارك والدكتور أحمد فرج القاصد والدكتور حازم ابراهيم مصطفى والدكتور حازم محمد عبد القادر والدكتور محمود عبد العزيز قورة والدكتور حسام سنى البهاء طلعت والدكتور مدحت محمد مرسى .
 
فيما قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية إعادة تشكيل اللجنة المختصة بأعمال ترشح رئيس جامعة الأقصر .
 
 
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