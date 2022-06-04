لجنة اختيار القيادات الجامعية تفتح باب التقدم لرئاسة جامعتى المنوفية والأقصر اليوم

كتب محمد صبحى

حددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور منصور حسن اليوم السبت موعدا لفتح باب التقدم لرئاسة جامعتى المنوفية والأقصر.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقدم حتى يوم 9 يونيو بمقر المجلس الأعلى للجامعات داخل جامعة القاهرة على أن يتم إعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس 9 يونيو.

وكان المجلس الأعلى للجامعات ، أعلن أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات فقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمني، وذلك لجامعتي المنوفية والأقصر.