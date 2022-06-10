اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 04:56 م
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وصول جثمان المهندس عمرو نصار وزير التجارة السابق مقابر العائلة بالغربية

الجمعة، 10 يونيو 2022 04:21 م
وصول جثمان المهندس عمرو نصار وزير التجارة السابق مقابر العائلة بالغربية وصول الجثمان
الغربية محمد طارق

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وصل منذ قليل جثمان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، قادما من القاهرة استعداد لدفنه بمقابر العائلة بقرية ميت حواي التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية ، والذي توفي مساء أمس  بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وشغل "نصار" منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.
 
يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.


 

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عمرو نصار

المهندس عمرو نصار

جنازة المهندس عمرو نصار

السنطة

جنازة

الغربية



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