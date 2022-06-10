وسائل التواصل الاجتماعي تحارب الأخبار المفبركة فى البرازيل قبل الانتخابات الرئاسية

فاطمة شوقى

أكدت منصات وسائل التواصل الاجتماعى، أنها أطلقت محاولة للقضاء على الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة في البرازيل قبل انتخابات أكتوبر التي يتوقع الكثيرون أن تكون مضطربة.

وقالت صحيفة " الموسترادور" التشيلية، إن الأخبار الكاذبة تعتبر أداة سياسية قوية في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، وكان لها تأثير واضح في انتخابات 2018 حيث استخدمها الرئيس اليمينى المتطرف جايير بولسونارو.

منذ ذلك الحين، طبقت المنصات المملوكة لشركة ميتا Meta ، جنبًا إلى جنب مع المحكمة الانتخابية في البلاد ، تقنيات جديدة لكشف وقمع انتشار المعلومات المضللة ، بالإضافة إلى إجراءات مبسطة للمسؤولين والقضاة لجعل المحتوى غير متصل بالإنترنت ، وفقًا للشركة.

وحتى تيليجرام Telegram ، التي أمرت المحكمة العليا بتعليقها مؤقتًا في مارس لاستضافتها معلومات مضللة، وقعت اتفاقًا مع مسؤولي الانتخابات لتطوير أدوات للإبلاغ عن الأخبار المزيفة، بالإضافة إلى روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالانتخابات.

وكان تطبيق المراسلة، الذي يسمح للمستخدمين ببث الرسائل إلى ملايين المتابعين، مفضلًا مؤخرًا لبولسونارو، الذى تحول إلى النظام الأساسي بعد أن بدأ واتس آب WhatsApp في الحد من مدى انتشار المحتوى.

وقال داريو دوريجان ، رئيس السياسة العام لواتس آب في البرازيل "لقد تعلمنا الكثير من 2018 ونحن نفعل أكثر بكثير مما فعلناه في ذلك الوقت، مضيفا "نحن الآن في مكان أفضل بكثير، فنحن نبذل جهدا غير مسبوق. هذه أهم انتخابات رئاسية نجريها هذا العام حتى الآن".

يعد وقف تدفق المعلومات المضللة أمرًا مهمًا بشكل خاص هذا العام ، حيث بذل بولسونارو جهودًا كبيرة للتشكيك في نزاهة الانتخابات ، ولا سيما نظام التصويت في البلاد. في صدى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، ادعى مرارًا وتكرارًا أن صناديق الاقتراع الإلكترونية في البلاد عرضة للاحتيال ، دون تقديم أي دليل.

ويخشى الكثير من أن بولسونارو لن يقبل النتيجة إذا خسر ، وحذر رئيس المحكمة الانتخابية العليا مؤخرًا من أن البرازيل قد تواجه حدثًا مشابهًا للاستيلاء على مبنى الكابيتول الأمريكي في عام 2021، حيث قال ادسون فاشين "العدالة الانتخابية تتعرض للهجوم"، مضيفا "الديمقراطية مهددة في البرازيل".

ويستخدم 120 مليون برازيلى الواتس آب، وهو يعتبر جزء من الحياة اليومية للدولة التي تقع في أمريكا الجنوبية ولعب دورا رئيسيا في انتخابات 2018، ولكن تم إساءة استخدامه أيضا على نطاق واسع، حيث انتشرت الاخبار المفبركة، وقصص التشهير عبر المنصة ، بينما قصفت مجموعات المصالح السرية التي تدعم بولسونارو المستخدمين برسائل جماعية ، والتي اعتبرتها المحكمة الانتخابية منذ ذلك الحين غير قانونية.

ويحظر واتس آب حوالى 8 مليون حساب في جميع أنحاء العالم شهريا ، بسبب الاخبار التي تنتهك الخصوصية والمفبركة.

وفي الوقت نفسه ، تقول المنصات الآخرى مثل فيسبوك وانستجرام Facebook و Instagram إنها بدأت في إرفاق علامات التصنيف.