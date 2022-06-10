اليوم السابع
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وزيرة التجارة تتوجه لجنيف للمشاركة باجتماع منظمة التجارة العالمية

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:33 ص
وزيرة التجارة تتوجه لجنيف للمشاركة باجتماع منظمة التجارة العالمية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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غادرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة القاهرة، متوجهة لمدينة جنيف السويسرية لترأس وفد مصر المشارك بالاجتماع الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري.
 
ومن المقرر أن  تشارك الوزيرة والوفد المرافق لها في العديد من الفعاليات والاجتماعات الوزارية الأخرى التي ستعقد على هامش المؤتمر، والتي تشمل اجتماع وزراء التجارة العرب واجتماع وزراء التجارة الأفارقة، حيث تعتبر هذه الاجتماعات فرصة لوزراء المجموعات المختلفة لتنسيق المواقف المشتركة ايذاء القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة.
 
كما ستعقد الوزيرة والوفد المرافق لها عدد من اللقاءات مع وزراء الدول التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية وتجارية متميزة، حيث تستهدف هذه الاجتماعات مناقشة قضايا وملفات التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الثنائي وبحث فرص وامكانيات تعزيز العلاقات التجارية الثنائية
 
 
 

وزارة الصناعة

مصر

التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية



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