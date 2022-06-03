وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن العراق ومنذ سنوات يسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية".. مشددا على "ضرورة تشريع قوانين تتلاءم مع القرارات التي تعمل بها المنظمة".

وأضاف أن "الوزارة هي مؤسسة حكومية كباقي الوزارات تخضع إلى قوانين تمنع الدخول لهذه المنظمة الكبيرة".. داعيا مجلس النواب إلى "تشريع قوانين خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع قرارات المنظمة".

وأوضح حنون أن "وزارة التجارة تعمل مع الوزارات الأخرى للإسراع بدخول العراق إلى المنظمة برؤية جديدة"، لافتا إلى أن "الجهد الحكومي فعال في اختزال الزمن والانسجام مع قوانين منظمة التجارة العالمية".