وأوضح المسؤولون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن المحادثات بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب ونظيره الصيني وي فنغي، تأتي في الوقت الذي تسعى فيه سول لتأمين التعاون الإقليمي لوقف استفزازات بيونج يانج وسط مخاوف من احتمال قيام النظام بإجراء تجربة نووية.

وأضاف المسؤولون أن الوزيرين سيزورون سنغافورة لحضور حوار شانغريلا السنوي الذي سيفتتح اليوم الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيه مسؤولون كبار من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وأوكرانيا.

وبصرف النظر عن قضايا كوريا الشمالية، يمكن للوزيرين أيضا أن يتطرقا إلى تحرك سول لتمكين التشغيل الكامل لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم "ثاد" في كوريا الجنوبية، والتي كانت في حالة "التثبيت المؤقت" في انتظار تقييم الأثر البيئي.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان التعاون في منع دخول الطائرات الحربية الصينية بشكل غير معلن إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية وغيرها من التبادلات الدفاعية.