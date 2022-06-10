مصرع طفلة وإصابة 6 أشخاص بحادث تصادم 3 سيارات على طريق شبرا بنها الحر

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، تصادم 3 سيارات في اتجاه بنها بعد كارتة الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، ومصرع طفلة، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، ونقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم إعادة الحركة المرورية للطريق من جديد.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق شبرا بنها الحر، اتجاه بنها بعد كارتة الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص ومصرع طفلة.

على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين النجدة بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق شبرا بنها الحر، اتجاه بنها بعد كارتة الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص ومصرع طفلة، وهم "إبراهيم يوسف إبراهيم"، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجته "سلوى عادل"، 53 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، ونجلتهما "ثريا إبراهيم"،17 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقه وكسر بالساق الأيسر، وابنهما "يسري إبراهيم يوسف"، 15 سنة، مصاب باضطراب بدرجة الوعي، والطفلة "كريستين ملاك عزت"، 12 سنة، مصابة باضطراب بدرجة الوعي وجاري تركيب أنبوبة حنجرية تحتاج للحجز عناية، و"يوسف مينا محب"، طفل سنتين والحالة مستقرة وجاري عمل التروما سيرفاي، فيما لقيت الطفلة "مارينا ظريف لطفى"، 14 سنة، مصرعها وتم نقلها لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع وتجنيب السيارات المشتركة بالحادث على الطريق، وإعادة الحركة المرورية على الطريق من جديد لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق خلال عطلة نهاية الأسبوع.