مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخص آخر، جرى نقل الجثث لمستشفى بنها التعليمي، ونقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم إعادة الحركة المرورية للطريق من جديد.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بإنقلاب سيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخص رابع من مستقلى السيارة.

على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخص آخر، جرى نقل الجثث لمستشفى بنها التعليمي، ونقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع وتجنيب السيارة على الطريق، وإعادة الحركة المرورية على الطريق من جديد لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق خلال عطلة نهاية الأسبوع.