اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يوجه بوضع خطة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:00 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بوضع خطة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مديرية الطب البيطري بوضع خطة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة على مستوى القري والمدن بالمحافظة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

جاء ذلك خلال لقاءه مع المواطنين اليوم بعد صلاة الجمعة، حيث وجه بضرورة الحفاظ على النظافة العامة للمدينة والتزام السلوك الإيجابي حفاظًا على ما تحقق كما وجّه الوحدة المحلية باستغلال المنطقة الكائنة أمام المسجد، وتوفير صناديق قمامة لحي أرض السلام، ودراسة تطبيق فكرة "صندوق القمامة المغلق" للتخلص من ظاهرة نبش القمامة. 
 
 
وأوضح المحافظ أنه جاري استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي، وتحويل جميع آبار الري للعمل بالطاقة الشمسية. كما وجّه ببحث إقامة مركز رقمي آخر لتسجيل رسائل الدكتوراه والماجستير، وتوزيع شقق الأولى بالرعاية بنظام القرعة لمن تنطبق عليهم الشروط.
 
 

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