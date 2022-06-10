فيتامينات مهمة للحفاظ على صحة المعدة.. أبرزها " أ " و"سى"

فاطمة ياسر

يعانى نسبة كبيرة من الأشخاص منالإصابة بمشاكل فى المعدة، فعلاج مشاكل المعدة يعتمد على نوعية الطعام المتناول، لذا أوضح التقرير المنشور عبر موقع "Everydayhealth" أن الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن الفيتامينات لها دور كبير فى الحفاظ على صحة المعدة، وإتمام عملية الهضم بشكل جيد.

وقدم التقرير أبرز وأهم الفيتامينات المهمة لصحة المعدة، ومنها:

- فيتامين سى

يساعد على إتمام عملية الهضم بشكل جيد ويحافظ على صحة الجهاز الهضمى، لذا فتناولك له يعد من أهم وأبرز الحيل الغذائية الرائعة، فتناولك له يحافظ علي المعدة، وأيضا يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ويقوي صحة الأسنان، واللثة، ويعمل علي مساعدة الجسم علي امتصاص الحديد به، ولذا يمكنك الحصول عليه عن طريق تناول البرتقال، الليمون، والتوت، والبروكلي، والفلفل ، الطماطم.

- فيتامين د:

يساهم في امتصاص الكالسيوم، ويقوي صحة الأعصاب والعضلات والجهاز المناعي، لذا فتناولك له يمد الجسم بالعديد من الفوائد، كما أنه يحد من الإصابة بسرطان القولون، ولذا يمكنك الحصول عليه عن طريق التعرض للشمس، وتناول البيض، والأسماك، والكبد.

- فيتامين أ:

يحافظ علي صحة العين، ويزيد من فرص الإنجاب، كما أنه يقوي الجهاز المناعي، ويحافظ علي صحة المعدة والأمعاء، ولذا يمكنك الحصول عن طريق تناول هذه الأطعمة ومنها، الحليب، والجزر، البطاطا، واللفت.