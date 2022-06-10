اليوم السابع
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ضبط 8 أطنان أرز شعير بمخزن بالعجوزين حجبها تاجر عن التداول بكفر الشيخ

الجمعة، 10 يونيو 2022 03:31 م
ضبط 8 أطنان أرز شعير بمخزن بالعجوزين حجبها تاجر عن التداول بكفر الشيخ أرز شعير
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين برئاسة العميد محمد دومه، رئيس مباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 8 أطنان أرز شعير بمخزن بقرية العجوزين حجبهم تاجر عن التداول في الأسواق، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطه، وتحرر المحضر رقم 9297 جنح مركز دسوق، وجاري العرض على النيابة المختصة.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأمن، لمحاربة احتكار السلع، ومتنعه عن التداول، وتحويل المحتكرين للنيابة العامة ضمن التوجيهات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

 


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محافظة كفر الشيخ

مديرية الامن

مباحث التموين

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