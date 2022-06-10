ضبط 8 أطنان أرز شعير بمخزن بالعجوزين حجبها تاجر عن التداول بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين برئاسة العميد محمد دومه، رئيس مباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 8 أطنان أرز شعير بمخزن بقرية العجوزين حجبهم تاجر عن التداول في الأسواق، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطه، وتحرر المحضر رقم 9297 جنح مركز دسوق، وجاري العرض على النيابة المختصة.