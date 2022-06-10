اليوم السابع
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ضابطة الكابيتول فى شهادتها عن اقتحام الكونجرس: مسرح حرب ومذبحة

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:27 ص
ضابطة الكابيتول فى شهادتها عن اقتحام الكونجرس: مسرح حرب ومذبحة ضابطة الكابيتول
كتبت ريم عبد الحميد

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أدلت كارولين إدواردز الضابطة فى شرطة الكابيتول الأمريكى، والتى تعرضت لإصابات خطيرة فى اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير 2021، بشهادتها فى أولى الجلسات العلنية لتحقيقات لجنة مجلس النواب، والتى تم بثها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.
 
 وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن إدواردز وصفت للمشرعين ما لا تجد كلمات لوصفه سوى بمسرح الحرب الذى واجهته هى وزملائها عندما هاجمهم مثيروا الشغب فى هذا اليوم. وقالت إدواردز "إنه كان شيئا أشبه بما أراه فى الأفلام، لم أصدق عيني".
 
كان هناك ضباط على الأرض ينزفون، وانزلقت فى دماء الناس، لقد كانت مذبحة، وفقا لوصفها.
 
 وظهرت الشهادة الأولية والواضحة من إدواردز وهى تروى ذكرياتها عن اليوم، وتسلط الضوء على ضباط الشرطة الذين حاربوا لساعات مع اقتحام حشد عنيف من  مثيرى الشغب من أنصار ترامب، بعضهم مسلح بالأنابيب والهراوات والرذاذ، وسرعان ما اجتحاوا الكابيتول. وأصيب أكثر من 100 ضابط شرطة، وتعرض العديد منهم للضرب والدماء والكدمات.
 
 وصحب شهادة الضابطة لقطات لم تشاهد من قبل، وشهادات وادلى جمعتها اللجنة على مدار الأشهر الـ 11 الماضية لتوثيق كيف أدت كلمات الرئيس السابق دونالد ترامب وأفعاله إلى الهجوم على الكابيتول.  وشوهد الضباط فى اللقطات وهم يتعرضون لضربات بسارية العلم وصناديق القمامة ورفوف الدراجات.
 
وقالت إدواردز: ذرفت دمى الحقيقى ودموعى فى الدفاع عن المبنى الذى قضيته فيه عددا لا يحصى من العطلات وإجازات نهاية الأسبوع.
 
وأشارت إدواردز إلى أنها عملت فى مئات الاضطرابات المدنية، لكن سرعان ما أصبح من الواضح أن هذه كانت مختلفة. وطلبت من رؤسائها الدعم.
 

اقتحام الكونجرس

اقتحام الكابيتول

لجنة اقتحام الكونجرس

لجنة 6 يناير



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