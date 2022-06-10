اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 02:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سانا: مقتل طالب برصاص مسلحين من "قسد" فى ريف الرقة

الجمعة، 10 يونيو 2022 02:00 ص
سانا: مقتل طالب برصاص مسلحين من "قسد" فى ريف الرقة الرقة فى سوريا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتل طالب وجُرح آخر في ريف الرقة في سوريا إثر إطلاق الرصاص على مجموعة من الطلاب خلال عودتهم من الامتحانات، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، "أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على مجموعة من الطلاب أثناء عودتهم من الامتحانات بالقرب من ضفة نهر الفرات في قرية شنان جنوب مدينة الرقة ما أدى إلى استشهاد طالب وإصابة آخر بجروح".

وأشارت المصادر إلى أن "قسد" استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة التي "تسودها حالة من الغضب والتوتر بين الأهالي جراء استهداف الميليشيا أبناءهم وإمعانها في ممارساتها الإجرامية ضدهم". حسب الوكالة.


سوريا

اخبار سوريا

قسد

الرقة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة