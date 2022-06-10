جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 17 هاتفا حول جسد راكب قادم من باريس

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة رضا أحمد أبو العزم مدير إدارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب عربى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كمية من علب التليفونات المحمولة الفارغة بالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قام بتكليف محمد قنديل وهيثم محمد مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 17 هاتفا محمولا خبأها الراكب في ملابسه التي يرتديها .

قرر رضا أبو العزم مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 118 لسنة 2052 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.