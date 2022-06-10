توريد 372 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الجمعة لشون وصوامع المحافظة بلغ 372 ألف طن من الأقماح المحلية.
وأشار إلى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، وتقدر بنحو 573740 طن قمح.
وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية، بالإضافة إلى 6 صوامع.
وأكد أن اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.
ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
توريد 372 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرةالجمعة، 10 يونيو 2022 11:48 ص
مشاركة
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الجمعة لشون وصوامع المحافظة بلغ 372 ألف طن من الأقماح المحلية.
الموضوعات المتعلقة
مصرع طفلة صدمتها عربة كارو أثناء عبور الطريق في محافظة البحيرةالخميس، 09 يونيو 2022 11:35 م
محافظ البحيرة يوجه باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة ارتفاع درجة الحرارةالخميس، 09 يونيو 2022 12:41 م
توريد 370 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرةالخميس، 09 يونيو 2022 12:21 م
الكشف على 1917 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرةالأربعاء، 08 يونيو 2022 11:46 ص
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة