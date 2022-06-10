اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 06:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تقليل السرعات بالمترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:00 ص
تقليل السرعات بالمترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، تتخذ الشركة عدة إجراءات على رأسها تخفيض سرعة القطارات، وكذلك المتابعة المستمرة على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود أى مشاكل متعلقة بارتفاع الحرارة فى القطارات والعربات. 
 
وأضاف بكير، لـ"اليوم السابع"، أن كل الخطوط تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد أى مشاكل أو أعطال ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.
 
وأوضح، متحدث المترو، أنه تتم زيادة عدد القطارات لتقليل زمن التقاطر بالمحطات وفقا بنظم التشغيل، لمنع الازدحام على الرصيف.

المترو

درجات الحرارة

إرتفاع درجات الحرارة

الطقس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة