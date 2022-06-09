طقس شديد الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان تسجل 44

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة.. القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.