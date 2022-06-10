ترامب يهاجم لجنة التحقيق فى اقتحام الكونجرس ويصفهم بـ"هاكرز سياسيين"

توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منصته Truth Social لإدانة جلسة الاستماع العلنية للجنة مجلس النواب بالكونجرس المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام مبني الكابيتول في 6 يناير 2021.
وكتب ترامب في إحدى التدوينات: "لذلك ترفض اللجنة غير المنتخبة للـ "هاكرز" السياسيين لعب أي من الشهود والإفادات الإيجابية العديدة ، وترفض الحديث عن التزوير والمخالفات الانتخابية التي حدثت على نطاق واسع.. بلدنا في مثل هذه المشاكل!"
كما ندد ترامب علنًا بجلسة الاستماع في وقت سابق من اليوم ، قبل بدء الحدث ، من خلال بيان صادر عن منظمة Save America PAC ، واصفًا أحداث الشغب في الكابيتول لعام 2021 بأنها "أعظم حركة" في تاريخ الولايات المتحدة.
واصل الرئيس السابق الترويج لنظريات المؤامرة بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مليئة بالاحتيال ، وهي مزاعم أدت إلى قيام حشد من أتباع ترامب باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 ، في محاولة لمنع التصديق على الانتخابات.
أطلقت اللجنة المختارة في مجلس النواب للتحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول يوم الخميس قضية علنية ضد ترامب في جلسة الاستماع في وقت الذروة باستخدام شهادات ومقاطع فيديو من يوم الهجوم.
ألقت النائبة ليز تشيني (جمهورية) ، ونائبة رئيس اللجنة التي طردت من قيادة الحزب الجمهوري لتحدي ترامب ، باللوم على أحداث 6 يناير مباشرة على الرئيس السابق.
قالت تشيني: "أولئك الذين غزوا مبنى الكابيتول وحاربوا إنفاذ القانون لساعات كانوا مدفوعين بما قاله لهم الرئيس ترامب: إن الانتخابات مسروقة ، وأنه الرئيس الشرعي.. الرئيس ترامب استدعى الغوغاء وجمع الغوغاء وأشعل شعلة هذا الهجوم."
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