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ترامب يهاجم لجنة التحقيق فى اقتحام الكونجرس ويصفهم بـ"هاكرز سياسيين"

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:59 م
ترامب يهاجم لجنة التحقيق فى اقتحام الكونجرس ويصفهم بـ"هاكرز سياسيين" ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منصته ‏Truth Social‏ لإدانة جلسة الاستماع العلنية ‏للجنة مجلس النواب بالكونجرس المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام مبني الكابيتول في 6 يناير 2021.‏

وكتب ترامب في إحدى التدوينات: "لذلك ترفض اللجنة غير المنتخبة للـ "هاكرز" السياسيين لعب أي ‏من الشهود والإفادات الإيجابية العديدة ، وترفض الحديث عن التزوير والمخالفات الانتخابية التي ‏حدثت على نطاق واسع.. بلدنا في مثل هذه المشاكل!"‏

كما ندد ترامب علنًا بجلسة الاستماع في وقت سابق من اليوم ، قبل بدء الحدث ، من خلال بيان صادر ‏عن منظمة ‏Save America PAC‏ ، واصفًا أحداث الشغب في الكابيتول لعام 2021 بأنها "أعظم حركة" ‏في تاريخ الولايات المتحدة.‏

واصل الرئيس السابق الترويج لنظريات المؤامرة بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مليئة ‏بالاحتيال ، وهي مزاعم أدت إلى قيام حشد من أتباع ترامب باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 ، في ‏محاولة لمنع التصديق على الانتخابات.‏

أطلقت اللجنة المختارة في مجلس النواب للتحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول يوم الخميس قضية ‏علنية ضد ترامب في جلسة الاستماع في وقت الذروة باستخدام شهادات ومقاطع فيديو من يوم الهجوم.‏

ألقت النائبة ليز تشيني (جمهورية) ، ونائبة رئيس اللجنة التي طردت من قيادة الحزب الجمهوري لتحدي ‏ترامب ، باللوم على أحداث 6 يناير مباشرة على الرئيس السابق.‏

قالت تشيني: "أولئك الذين غزوا مبنى الكابيتول وحاربوا إنفاذ القانون لساعات كانوا مدفوعين بما قاله ‏لهم الرئيس ترامب: إن الانتخابات مسروقة ، وأنه الرئيس الشرعي.. الرئيس ترامب استدعى الغوغاء وجمع ‏الغوغاء وأشعل شعلة هذا الهجوم."‏


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