انخفاض يصل 7 درجات بالقاهرة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد، حيث أشارت إلى أنه اعتباراً من الأحد 12 يونيو يحدث انخفاض فى درجات الحرارة.

وأشار هيئة الأرصاد الجوية إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيكون على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كما يلى:

- من (7 : 8) درجات مئوية على السواحل الشمالية انخفاضا.

- من (6 : 7) درجات مئوية على القاهرة الكبري والوجه البحري.

- من (4 : 5) درجات مئوية على شمال الصعيد.

ويسـود يوم الأحد طقس حـار نهاراً على شمـال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.