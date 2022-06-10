انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل في الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين غرق شاب تم تحديد هويته، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.