القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية – المحلية" )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.