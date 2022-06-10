اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 08:50 م
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الخارجية الأوكرانية: نعمل مع لندن على إطلاق سراح أسرى الحرب فى دونيتسك

الجمعة، 10 يونيو 2022 08:00 م
الخارجية الأوكرانية: نعمل مع لندن على إطلاق سراح أسرى الحرب فى دونيتسك الحرب بين روسيا وأوكرانيا
محمد عبد العظيم

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قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، انها تعمل مع لندن على إطلاق سراح أسرى الحرب في دونيتسك، متابعة: " ندين محاكمة المقاتلين الأجانب في دونيتسك"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 
 
وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قد أكد فى وقت سابق، أن بلاده لن تقبل أي بدائل لصفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي ولا ترى أن دول الاتحاد الأوروبي المتشككة لديها أي حجج منطقية.
 
وقال كوليبا، في إفادة صحفية: "أريد أن أعيد التأكيد على أن أوكرانيا لن تقبل أي بدائل لصفة مرشح الاتحاد الأوروبي مهما كانت وردية ، نحن بحاجة إلى صفة مرشح للاتحاد الأوروبي، وليس مرشحا محتملا ، أو أي بديل آخر".
 
وأعرب الوزير عن قناعته بأن أوكرانيا تستحق حق الترشح وتفي بمعايير الحصول عليه، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية .

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