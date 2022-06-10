اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تعرب عن أسفها إزاء موقف المفوضية الأوروبية بشأن تعليق معاهدتها مع إسبانيا

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:47 م
الجزائر تعرب عن أسفها إزاء موقف المفوضية الأوروبية بشأن تعليق معاهدتها مع إسبانيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أعربت الجزائر عن أسفها إزاء "الموقف المتسرع"، الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأوروبي، على خلفية قيامها بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا أمس.

جاء ذلك على البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة نقلا عن البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيان، اتخذت المفوضية الأوروبية هذا الموقف دون استشارة مسبقة أو تحقق مع الحكومة الجزائرية، ودون التأكد من أن تعليق هذه المعاهدة مع إسبانيا لن يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزامات الجزائر الواردة في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الخارجية الجزائرية أنه فيما يتعلق بإمدادات الغاز إلى إسبانيا، أكدت الجزائر من قبل، على لسان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بأنها ستواصل الوفاء بتعهداتها التعاقدية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الأمر متروك للشركات التجارية المعنية لتحمل جميع التزاماتها التعاقدية.

 


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