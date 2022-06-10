محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن الادعاء الفرنسي يطلب السجن المؤبد للمتهم الرئيسي بهجمات باريس 2015.

وكان المشتبه به الرئيسى فى هجمات باريس 2015، قد أكد مسبقا، أمام محكمة فرنسية، إنه لا يوجد شيء شخصي وراء الهجمات التى سقط فيها 130 قتيلا.

ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية عن المتهم صلاح عبد السلام قوله: "هاجمنا فرنسا واستهدفنا السكان، لكن لم يكن هناك أى شىء شخصى".

يعتقد الادعاء أن عبدالسلام (31 عاما) هو العضو الوحيد على قيد الحياة في خلية تنظيم داعش التي نفذت الهجمات بالأسلحة والقنابل على حانات ومطاعم وقاعة باتاكلان للحفلات وستاد فرنسا في 13 نوفمبر 2015.