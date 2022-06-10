"الدين والإنسان" موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، بعنوان "الدين والإنسان"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وحددت وزارة الأوقاف موضوعات فى وقت سابق خطب شهر ذى القعدة 1443 هــ على النحو التالى:

الجمعة الأولى : 3/ 6/ 2022م - سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية.

الجمعة الثانية : 10/ 6/ 2022م - الدين والإنسان.

الجمعة الثالثة : 17/ 6/ 2022م - الحفاظ على الأوطان.

الجمعة الرابعة : 24/ 6/ 2022م - أخلاق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم).

وفى سياق متصل تنطلق اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة لوزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، إلى محافظة جنوب سيناء، تضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "الدين والإنسان".



وفيما يلى أسماء الأئمة المشاركين في القافلة:

1. الشيخ / محمد محمد عبد العزيز عفيفى مفتش إدارة سانت كاترين الوادى المقدس

2. الشيخ / فاضل محمد عبد الهادى مجمع البحوث الإسلامية وادى الراحة

3. الشيخ / محمد إبراهيم محمود الخولى إمام وخطيب الإسباعية السفلي

4. الشيخ / عبدالحميد عطية الألفى مجمع البحوث الإسلامية السلام بوادى فيران

5. الشيخ / فهيم مصطفى فهيم أبو شريف إمام وخطيب الطرفة القديم

6. الشيخ / محمد أحمد عبد الحميد مجمع البحوث الإسلامية الرحمن بوادى فيران

7. الشيخ / أشرف محمد صبحى محمود شلبى إمام وخطيب وادى مكتب

8. الشيخ / السيد محمد محمد مجمع البحوث الإسلامية الحسوة

9. الشيخ / سامى محمد عبد الفتاح غانم إمام وخطيب الإسباعية العليا

10. الشيخ / أسامة أحمد مرسى مجمع البحوث الإسلامية المروة