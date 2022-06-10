الأمير ويليام يبيع المجلات متخفيا.. تعرف على السر.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

"مرحبا، أنا ويليام" هكذا ظهر حفيد ملكة بريطانيا والثالث فى ترتيب العرش الأمير ويليام فى شوارع لندن مرتديا سترة حمراء وقبعة بيسبول، وعرض على الناس شراء نسخة من مجلة "ذا بيج إيشيو"، بحسب ما ذكرت صحيفة تايمز البريطانية.



الامير ويليام 2

وقالت المجلة إن ويليام، وبعد أن ظهر بالزى العسكرى فى احتفالات اليوبيل البلاتينى لملكة بريطانيا، ارتدى الملابس غير الرسمية فى وسط لندن لبيع المجلة التى تساعد المشردين.

وكان ظهوره برفة بائع منتظم بدون ضجة. وخلال 45 دقيقة أمضاها دوق كامبريدج فى الشارع، قدم الأمير نفسه بأنه ويليام فقط، وتوقف لالتقاط الصور الفوتغرافية.



الامير ويليام متخفى

وقال نيل كارامر، سائق سيارة أجرة، أنه كان يقوم بشحن سيارته الكهربائية عندما اقترب منه بائع متجول قدم نفسه بأنه ويليام، وعندما أدرك من هو شعر بصدمة بالتأكيد، لكنه أجاب "نعم بالطبع".

وأضاف أن ويليام كان مهذبا وودودا ولم ينسى اسم أبدا. وبعد أن غادر ويليام ومرافقه، تمنى لهما الحظ ثم قام بقرص نفسه.



الامير

وتجمعت مجموعة صغيرة من الأشخاص حول ويليام وهو يبيع المجلة. وقال ريتشارد هانات، إن الأمير كان رائعا وودوا للغاية، مضيفا أنه شعر بذهول لقدرته على التحول من حدث هائل بقدر احتفالات اليوبيل البلاتينى لملكة بريطانيا إلى مثل هذا الأمر.



الامير ويليام

وقالت صحيفة تيلجراف: "دوق كامبريدج تجول متخفيًا لبيع مجلة تساعد المشردين - لكن لم يمض وقت طويل قبل اكتشاف هويته"،، لافتة إلى أنه يسير على خطى والدته الراحلة الأميرة ديانا.