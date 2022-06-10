اليوم السابع
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إصابة سائق تروسيكل فى مشاجرة بالخانكة بسبب القيادة بسرعة زائدة

الجمعة، 10 يونيو 2022 06:07 م
إصابة سائق تروسيكل فى مشاجرة بالخانكة بسبب القيادة بسرعة زائدة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين شخصين، أدت إلى إصابة أحدهما بسبب سير الأول بسرعة كبيرة بمركبته "تروسيكل" بمنطقة محل سكنهما، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، ووجود مصاب.

 

على الفور انتقل رجال المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "ر ن م"، 28 سنة، سائق تروسيكل، مصاب بجرح قطعى بالخد الأيسر، و"س م س"، 35 سنة، عامل، مقيمان منطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، وذلك حال معاتبة الثاني للأول لسيره بسرعة كبيرة بمركبة التروسيكل خاصته بمنطقة محل سكنهما، وهو ما يمثل خطورة على الأشخاص والأطفال.

 

وأوضحت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب، وأحدث الثانى إصابة الأول بسلاح أبيض "كاتر"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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