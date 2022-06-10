إصابة سائق تروسيكل فى مشاجرة بالخانكة بسبب القيادة بسرعة زائدة

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، ووجود مصاب.

على الفور انتقل رجال المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "ر ن م"، 28 سنة، سائق تروسيكل، مصاب بجرح قطعى بالخد الأيسر، و"س م س"، 35 سنة، عامل، مقيمان منطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، وذلك حال معاتبة الثاني للأول لسيره بسرعة كبيرة بمركبة التروسيكل خاصته بمنطقة محل سكنهما، وهو ما يمثل خطورة على الأشخاص والأطفال.

وأوضحت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب، وأحدث الثانى إصابة الأول بسلاح أبيض "كاتر"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.