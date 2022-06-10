إزالة حالة تعدٍ ووقف بناء مخالف بقريتين فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملتا مجلسي مدينة كفر الشيخ ومطوبس، من إزالة تعد على أراض زراعية، ووقف حالة بناء مخالف بقريتين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برصد أية مخالفات وإزالتها فورا وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.



وتابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وقف وإزالة مخالفات البناء بقرية أبو طبل، التابعة لقرية الحمراوي، ووجهت بالتعامل مع مخالفات البناء بصفة فورية وإزالتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، منع التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى للبناء المخالف، بإزالة مبنى بالطوب الأبيض ببنى بكار على مساحة 40 مترا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، ويأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ كفرالشيخ بإزالة كافة التعديات للبناء المخالف وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





إزالة تعد على الأراضي الزراعية



إزالة مبنى على أراض زراعية بقرية بمطوبس



إزالة مبنى على أراض زراعية

