أفضل 5 فواكه يجب تناولها كل يوم.. الموز والبطيخ الأبرز

كتبت - ميرفت رشاد

يساعدك تناول الفاكهة فى الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة والألياف، ويقل لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفاكهة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان، فى دراسة أسترالية أجريت عام 2021، كان الأشخاص الذين تناولوا وجبتين على الأقل من الفاكهة يوميًا أقل عرضة بنسبة 36% للإصابة بمرض السكرى من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من نصف حصة يوميًا، وفقا لما نشره موقع eatthis.



لكن مع وجود العديد من أنواع الفاكهة المختلفة ، أى منها يجب أن تختار؟

الفراولة:

تعتبر الفراولة فاكهة صحية، وعلى الرغم من أنها حلوة إلا أنها خيار ممتاز للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، وتعد مصدرا كبيرا لأنثوسيانين المضاد للأكسدة، والذى ثبت أنه يقلل الالتهاب، والإجهاد التأكسدى، ومقاومة الأنسولين، وكلها عوامل خطر مرتبطة بمرض السكرى من النوع 2.

التوت البرى:

التوت البرى ملىء بمضادات الأكسدة، وتناول التوت مرتين على الأقل في الأسبوع جزء مهم من حمية مايند، وهو نظام غذائي له تأثيرات وقائية للأعصاب، إنها محملة بفوائد مضادة للالتهابات وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الصحة.

البطيخ:

يحتوى البطيخ على نسبة عالية من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويحسن صحة القلب، ويساعد اللايكوبين في إعطاء البطيخ لونه الأحمر ويمكن العثور عليه في الأطعمة الأخرى مثل الطماطم والجريب فروت والبابايا.

البرقوق:

البرقوق المجفف مثالي للاحتفاظ به في خزانتك للحصول على دفعة مغذية تضاف إلى السلطات أو العصائر أو لمجرد تناول وجبة خفيفة، أن تناول خمسة إلى ستة حبات برقوق فقط يوفر ثلاثة جرامات من الألياف وتعزيزًا كبيرًا لصحة العظام.

الموز:

على الرغم أنه يحتوى على نسبة عالية من السكر، إلا أنه فى الواقع الفاكهة المثالية لتوفير الطاقة قبل التمرين، حيث إنه سهل الهضم، وتحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 27 جرامًا من الكربوهيدرات لتغذية دورة الجري أو الدوران.