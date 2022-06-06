4 مشروبات ديتوكس تناولها على معدة فارغة للتخلص من الوزن الزائد

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تكون مشروبات "الديتوكس" وهى مشروبات طبيعية لفواكه أو خضروات تساعد فى التخلص من السموم من الجسم، وهي مفيدة للغاية في عملية إنقاص الوزن هذا يرجع إلى حقيقة أن مشروبات الديتوكس تساعد في الهضم السليم ، والجهاز الهضمي الصحي ضروري لفقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تساعد مشروبات الديتوكس أيضًا في إزالة السموم من الجسم وتعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير ستعمل مشروبات الديتوكس هذه على تنظيف جسمك حتى لو لم تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا وتناولت طعامًا خفيفًا وصحيًا فقط.

مشروبات ديتوكس تناولها على معدة فارغة للتخلص من الوزن الزائد:

ماء القرفة بالعسل يمكن أن يساعدك العسل على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال الساعات الأولى من النوم عن طريق تناوله قبل النوم مباشرة. توجد الفيتامينات الأساسية والمعادن والدهون الصحية في هذا المكون. يحتوي العسل على هرمونات أساسية تساعدك على إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية.

القرفة ، من ناحية أخرى ، تساعد في فقدان الدهون الحشوية ولها خصائص مضادة للطفيليات ، مما يجعلها واحدة من أصح التوابل في العالم.



مشروب ديتوكس مكون من الجزر والتفاح والبنجر بسبب مزيج هذه المكونات الثلاثة ، فإن هذا المشروب غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية ويساعد في تقليل الكوليسترول السيئ مع تعزيز صحة الأمعاء.



عصير البرتقال والجزر البرتقال والجزر كلاهما غني بفيتامين سي ومنخفض في السعرات الحرارية، مما يجعله مثاليًا لتناول مشروب عندما تجمع بين الاثنين ، تحصل على مشروب حلو منعش يساعدك على التخلص من السموم ويروي عطشك أيضًا.

الحلبة

تحتوي الحلبة على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والنحاس وفيتامين B6 والبروتين والألياف الغذائية ، من بين الفيتامينات والمعادن الأخرى كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وجود الألياف في الحلبة مسؤول عن معظم فوائدها الصحية ما عليك سوى نقع بذور الحلبة طوال الليل وشربها أول شيء في الصباح على معدة فارغة.