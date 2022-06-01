7 فواكه منخفضة الكربوهيدرات يمكنك تناولها فى نظام كيتو الغذائى

كتبت - ميرفت رشاد

أصبح نظام كيتو الغذائى أحدث صيحة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، الفكرة الرئيسية وراء هذا النمط الغذائي الشائع هي دفع الجسم إلى الحالة الكيتونية، وهى حالة استقلابية طبيعية تجبر جسم الإنسان على حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات، والنهج القياسى لاتباع نظام كيتو الغذائى هو تناول نحو 70 إلى 80% من السعرات الحرارية من الدهون، ونحو 20% من البروتين و5% فقط من الكربوهيدرات، ويعتقد أى شخص يتبع نظامًا غذائيًا كيتو أنه نظرًا لأن الفواكه غنية بالكربوهيدرات، فقد يطردك من الحالة الكيتونية، وفى التقرير التالى نوضح أهم الفواكه المفيدة لك وفقا لما نشره موقع "healthshots".

إذا اخترت الفاكهة المناسبة فى نظام كيتو الغذائى، فيمكنك الاستمتاع بها باعتدال دون الحاجة إلى تعريض خطة إنقاص وزنك للخطر، كما نعلم أن بعض الفواكه تحتوي على كربوهيدرات أكثر من غيرها، اختر الفواكه ذات الكربوهيدرات المنخفضة، ما يعنى الكمية الإجمالية لمحتوى الكربوهيدرات فى الفاكهة بدون محتواها من الألياف.

1. الأفوكادو:

يحتوى نصف كوب من شرائح الأفوكادو على أقل من 3 جرامات من الكربوهيدرات الصافية، يمكنك تناوله على شكل شطيرة قابلة للدهن، أو سلطة.

2. التوت الأسود:

يعد التوت الأسود إضافة رائعة لخطة وجبات الكيتو الخاصة بك لأنه بالكاد يحتوى على أى دهون كما أنها منخفضة الكربوهيدرات الصافية، التزم بها لإنقاص الوزن أيضًا لأنه يحتوى على نحو 31 سعرا حراريا لكل نصف كوب.

3. الطماطم:

الطماطم تعتبر فاكهة من الناحية النباتية، ويحتوي كوب من الطماطم الصغيرة على 30 سعرًا حراريًا مع نحو 4 جرامات من الكربوهيدرات الصافية، بسبب محتواها المائي العالى، فهي مفيدة لفقدان الوزن ، بصرف النظر عن إعطاء مضادات الأكسدة الأساسية ، بما في ذلك بيتا كاروتين وفيتامين ج والليكوبين للجسم.

4. شمام:

يحتوى الشمام أيضًا على نسبة عالية من الماء مع عدد قليل من السعرات الحرارية، على الرغم من أنها لا تحتوى على الكثير من الألياف وتحتوي على كمية معقولة من الكربوهيدرات لكل وجبة، إلا أن هذه الفاكهة مناسبة تمامًا لمعظم خطط الكيتو، وذلك بفضل محتواها من الفيتامينات والعناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ وبيتا كاروتين .

5. الفراولة:

يحتوى كوب من شرائح الفراولة على أكثر من 3 جرام من الألياف ونحو 9 جرامات من الكربوهيدرات الصافية، إنها مثالية كإضافة منخفضة السعرات الحرارية إلى الزبادي أو الحبوب أو العصائر، مع الكثير من مضادات الأكسدة والفوائد المضادة للالتهابات.

6. البطيخ:

يعتبر البطيخ من الفاكهة الصديقة للكيتو، ويحتوى على 46 سعرًا حراريًا فقط لكل كوب مكعب، ومحتواه العالى من الماء يحافظ على السعرات الحرارية والكربوهيدرات تحت السيطرة.

7. الليمون:

الحمضيات وعصيرها صديقان للكيتو، وليمون واحد يحتوى على 3 جرامات من الكربوهيدرات مع 11 سعرا حراريا فقط، فهي جرعة مثالية لفيتامين ج المعزز للمناعة ، والذي يعزز الهضم الصحي.