وكيل تعليم الغربية يتابع أعمال تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

الغربيــــة عادل ضرة

تابع اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مقار تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 96410 طالب وطالبة في جميع المواد.



وخلال المتابعة لمقار التقدير، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحرِ الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مجاب عنها، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقاً لصالح جميع أبنائنا الطلاب، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الأعضاء بلجان التقدير من الموجهين والمعلمين والإداريين على الجهد المبذول في إنهاء هذا العدد الكبير من أوراق الإجابة، تمهيداً لبدء أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.



وصرح "وكيل الوزارة " أن لجنة النظام والمراقبة جاهزة لمباشرة أعمال الرصد والمراجعة واستخراج النتيجة فور الانتهاء من جميع أعمال التقدير، حيث تم التأكيد على إجراء المراجعات بعناية شديدة لكل ورقة من أوراق الإجابة، ومراجعة عمليات الجمع للجزيئات بما يحقق صالح جميع الطلاب، وذلك تمهيداً لاستخراج النتيجة، والتي سيتم عرضها على الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية لاعتمادها وإعلانها في نهاية الاسبوع القادم، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.



رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة أسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، محمد حمودة، مدير دارة الأمن بالمديرية.