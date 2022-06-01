اليوم السابع
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تعليم الغربية: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:12 ص
تعليم الغربية: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع غرفة عمليات تعليم الغربية
الغربية- مصطفى عادل

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أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،  في بيان له انتظام طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بجميع لجان المحافظة في يومها الرابع، والتي بدأت يوم السبت الماضي  وتستمر حتى الخميس 9 يونيه.
 
 يؤدي 40827 طالب وطالبة الامتحانات التحريرية اليوم في 136 لجنة على مستوى الغربية، في مواد اللغة انجليزية لطلبة لدبلومات الصناعية 3 سنوات عام وجدارات والمزدوج، و حاسب آلي، ورسم فني تصميم ومواد متخصصة لطلبة المهني والصناعي 5 سنوات،بينما يؤدي طلاب التعليم الزراعي 3 سنوات امتحان مادة تسويق زراعي،  وألبان، وصيانة وإصلاح لطلاب الزراعي المهني، في حين يؤدي طلاب الدبلومات الفنية للتعليم التجاري والفندقي 3 و 5 سنوات الامتحان في مواد الحاسب الآلي والبورصات وتاريخ مصر القديم واتصال ومراسلات، ومواد متخصصة.
 
وأكد وكيل الوزارة أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل طيب وسليم، ووجه بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب مع الانضباط والحزم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
 
بعض المستفيدين من القوافل
بعض المستفيدين من القوافل

تعليم الغربية داخل غرفة العمليات
تعليم الغربية داخل غرفة العمليات

ثيادات تعليم الغربية
ثيادات تعليم الغربية

جانب من تعليم الغربية
جانب من تعليم الغربية

 

 


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