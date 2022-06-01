ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الاسكندرية

ينشر اليوم السابع أسماء الأوائل على الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، بعد أن اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 76.8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة.

وأوائل الشهادة الاعدادية بالإسكندرية هم:

ملك عاطف عبد الحميد على ، مدرسة الهانوفيل ٢

مريم أيمن بكر محمد ابو القاسم ، مدرسة الهانوفيل ٢

أميرة محمد حسن السيد ، مدرسة نبوية موسى الاعدادية بنات

نورهان أشرف سعيد ، مدرسة ماريا اوزليا ترتيشى

مريم ياسر عبد الرزاق ، مدرسة الفوزية الاعدادية بنات

أشرقت جمعة عبد الغنى ، مدرسة العزة الاعدادية المشتركة

نغم مصطفى هاشم ، مدرسة النخبة

حبيبة محمد عبده ، مدرسة السيرة الحسنة الاعدادية بنات

شهد رؤوف حمدى ، نبوية موسى الاعدادية بنات

جنى السيد على ، الشهيد رقيب على جلال شبانة

سما شريف أحمد ، مدرسة معالى السلام لغات

يوسف محمود أحمد ، مدرسة أمير البحر الرسمية لغات

هاجر محمد السيد ، مدرسة محمد مرعى الاعدادية بنات

ساره عادل عبد الرؤوف ، مدرسة نبوية موسى الاعدادية

عبدالله هانى ، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات

ملك محمد عوض ، مدرسة احمد فتحى سرور

سيف الدين حسن ، مدرسة النصر الاعدادية لغات

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.