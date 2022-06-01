مندوب ألبانيا يتوقع قرارا من مجلس الأمن لتصدير حبوب أوكرانيا عبر البحر الأسود

كتب أحمد عرفة

توقع مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيريت خوجا، صدور قرارا من مجلس الأمن الدولي لتسهيل استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلن مسؤول روسي اليوم الأربعاء، أن أعداد اللاجئين القادمين من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى روسيا اقترب من 1.6 مليون شخص.

وقال مصدر في إنفاذ القانون "رفض الكشف عن هويته" لوكالة أنباء (تاس)،"وفقا لآخر التقارير، اقترب عدد اللاجئين من 1.6 مليون شخص من بينهم 260 ألف طفل"، مضيفا أن معظم الأشخاص وصلوا من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

وأضاف أن أكثر من 33 ألف شخص من بينهم 11 ألف طفلا يقيمون في 66 مركز إقامة مؤقت في روسيا.

ولفت إلى أنه تم منح نحو 2.736 مليار روبل أي ما يعادل 43.455 مليون دولار أمريكي لأولئك اللاجئين الذين تقدموا بطلبات لمرة واحدة عند وصولهم إلى روسيا.