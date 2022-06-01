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مفاوض روسى: من المنطق ضم الأراضى المحررة فى أوكرانيا إذا قرر سكانها ذلك

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:07 م
مفاوض روسى: من المنطق ضم الأراضى المحررة فى أوكرانيا إذا قرر سكانها ذلك اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قال مفاوض روسي، إنه من المنطق ضم الأراضي المحررة في أوكرانيا إذا قرر سكانها ذلك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ورجح المفاوض الروسي ضم مناطق أوكرانية اعتبارا من يوليو بعد إجراء استفتاءات فيها.

وفى وقت سابق أعلن مسؤول روسي اليوم الأربعاء، أن أعداد اللاجئين القادمين من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى روسيا اقترب من 1.6 مليون شخص.

وقال مصدر في إنفاذ القانون "رفض الكشف عن هويته" لوكالة أنباء (تاس)،"وفقا لآخر التقارير، اقترب عدد اللاجئين من 1.6 مليون شخص من بينهم 260 ألف طفل" ، مضيفا أن معظم الأشخاص وصلوا من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وأضاف أن أكثر من 33 ألف شخص من بينهم 11 ألف طفل يقيمون في 66 مركز إقامة مؤقت في روسيا.

ولفت إلى أنه تم منح نحو 2.736 مليار روبل أي ما يعادل 43.455 مليون دولار أمريكي لأولئك اللاجئين الذين تقدموا بطلبات لمرة واحدة عند وصولهم إلى روسيا.


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