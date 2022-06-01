محافظ شمال سيناء يلتقى فريق أصحاب البصيرة

شمال سيناء - محمد حسين

التقى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أصحاب البصيرة وضعاف البصر، في مكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الكريم الشاعر، الاستاذ في جامعة العريش.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان،إن المحافظ أكد على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة أصحاب البصيرة وضعاف البصر، مشيرا إلى تقديم كافة التيسيرات أمامهم.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، الاستاذ في جامعة العريش، انه تم تنظيم رحلة الي محافظة جنوب تحت شعار "رحلة سيناء في قلب ام الدنيا"، برعاية ودعم محافظ شمال سيناء، والذي صدق علي تخصيص اتوبيسين للرحلة من ديوان عام المحافظة لنقلهم بالمجان.

وأضاف أن الرحلة لمدة 5 أيام تم خلالها زيارة معالم جنوب سيناء السياحية بمدن الطور وشرم الشيخ وذهب، بجانب تنظيم رحلات برية وبحرية للاستمتاع بنقاء البيئة وجمالها، وألعاب ترفيهية.