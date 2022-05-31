أسماء وصور أوئل الشهادة الإعدادية فى محافظة شمال سيناء

وأكد المحافظ على أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 8 آلاف و202 طالبًا وطالبة ، وبلغ عدد الغائبين248 طالبًا وطالبة ، ونجح منهم 6 آلاف و 627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى مرتفعة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول ، وذلك نتيجة للجهد المبذول من العاملين في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة .. مؤكدًا على أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت 81 % ، وبلغت نسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98 % ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة عربى 93 % .. بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100 % ، نسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100 % ، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77 % .

و قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه اعتبارًا من غد سيتم قتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة اسبوعين لافتًا الى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسى الثانى وأثناء العام الدراسى .



حضر اعتماد النتيجة كل من : حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، عادل يحى رئيس لجنة النظام والمراقبة ، خالد أبو سلمه مدير ادارة التعليم الاعدادى ، إيهاب الخليلي، رئيس لجنة الادارة ومدير التعليم الإبتدائى.



وأسماء أوئل الشهادة الإعدادية على محافظة شمال سيناء، وهم:

ملك أشرف محمود عطية مدرسة اسناء بنت أبي بكر العريش مجموع 280 درجة

حبيبة سعيد السيد حميد مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية مجموع 280 درجة

بسمله احمد جميل احمد مدرسة أسماء بنت ابى بكر محموع 280 درجة

زياد وليد عمر سالم مدرسة النقيب عاصم أحمد حسن العريش مجموع 280 درجة

ياسمين ياسر حافظ حامد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية مجموع 289 درجة

دينا ابراهيم محمود سامي مدرسة فاطمة الزهراء بالعريش 261 درجة

احمد محمد رضا ابراهيم مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة

هدى صدقى محمد سلام مدرسة قوز غانم الإعدادية مجموع 279 درجة

شيماء عيد السلام صالح مدرسة الشيخ زويد الإعدادية مجموع 279 درجة

احمد إسماعيل محمد عبد العال مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة.