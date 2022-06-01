اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الأسبوعى..

محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد يلتقون 90 مواطنا لبحث مطالبهم

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:37 ص
محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد يلتقون 90 مواطنا لبحث مطالبهم محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد يلتقون 90 مواطنا لبحث مطالبهم
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 90 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري كل اسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

 

واستمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

 

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

اللقاء الجماهيري (1)
اللقاء الجماهيري (1)

 

اللقاء الجماهيري (2)
اللقاء الجماهيري (2)

 

اللقاء الجماهيري (3)
اللقاء الجماهيري (3)

 

اللقاء الجماهيري (4)
اللقاء الجماهيري (4)

 


اللواء طارق الفقي

محافظ سوهاج

أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج

سوهاج

محافظه سوهاج


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة