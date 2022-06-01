محافظ جنوب سيناء يقرر زيادة مكافأة مجاهدى سيناء

جنوب سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو الاهتمام بشبه جزيرة سيناء، وافق وزير المالية على زيادة مكافأة مجاهدي سيناء الشهرية بالمحافظة من 1400 جنيه إلى 1600 جنيه شهريا، وذلك اعتبارا من 1 / 7 / 2022.



كما ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استعدادات الشركات المنفذة للمشروعات والبرامج الزمنية المحددة لعدد من المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، منها مشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي صديق البيئة، ومشروع الحديقة المركزية بمشتملاتها، وكذا إنشاء مبنى الرصد المرئي الموحد، وقرية التراث البدوي بمنطقة الهجن.



وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أن ذلك جاء فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ كوب 27.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني واستشاري مشروع مجلس المدينة والحديقة المركزية، وممثلي الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

وشدد المحافظ خلال اللقاء على إخراج المشروعات بالشكل الحضاري اللائق بالمدينة السياحية العالمية، مع ضرورة التزام كافة الشركات المنفذة والمقاولون بالبرامج الزمنية، وكلف نائبة المحافظ بالمتابعة اليومية للمشروعات الجارية وتذليل أية معوقات لإسراع إنهاء المشروعات وافتتاحها وفقا للتوقيتات المحددة.