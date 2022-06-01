اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يشدد خلال جولة ليلية على ضرورة انتهاء المشروعات في مواعيدها المحددة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:43 ص
محافظ جنوب سيناء يشدد خلال جولة ليلية على ضرورة انتهاء المشروعات في مواعيدها المحددة جانب من الجولة
جنوب سيناء فايزة مرسال

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شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي الانتهاء من جميع المشروعات الجارية بشرم الشيخ طبقا لمواعيدها المحددة، وتكثيف العمالة في تلك المشروعات.
 
واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان أن محافظ جنوب سيناء قام بجولة تفقدية ليلية بمدينة شرم الشيخ، وتفقد فيها عددا من المشروعات الجارية، استعدادا لمؤتمر تغير المناخ "كوب 27 " منها مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي صديق البيئة، وأعمال تطوير السوق القديم وإنشاء منطقة مصر القديمة بشرم الشيخ.
 
رافقه خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، واللواء محمود السولية .
 

جنوب سيناء

شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء


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