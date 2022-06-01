محافظ الفيوم: "أحيى طالبات الإعدادية أثبتن أن المرأة متمكنة من صغرها"

الفيوم - رباب الجالي

عبر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن سعادته بتفوق الطالبات في الشهادة الاعدادية قائلا «أُحيي البنات، حيث أثبتن أن المرأة متمكنة من صغرها، لافتا إلى أن نسبة الطالبات الناجحات بلغت 86% من إجمالي عدد الناجحين، لافتا إلى أن 26 طالبا وطالبة حققوا الدرجات النهائية في المدارس الحكومية، 7 بنين و11 بنتا، مشيرًا إلى أن إدارة غرب هى أعلى إدارة غطت نسبة النجاح بنسبة 80%.



واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح 73.35%، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 63633 ونسبة النجاح 73.35 %.



وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه سيتم فتح باب التظلمات بدايةً من 4 يونيو 2022، وذلك لمدة أسبوعين.





جانب من اعتماد النتيجة (1)



جانب من اعتماد النتيجة (2)



جانب من اعتماد النتيجة (3)



جانب من اعتماد النتيجة (4)



