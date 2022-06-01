محافظ الإسكندرية يفتتح مخرجات مشروع الهوية البصرية ويتفقد شواطئ المنتزه

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة لتفقد تطبيق مخرجات مشروع الهوية البصرية الذي يجرى تنفيذه على شواطئ الإسكندرية، ويتفقد شاطئ إدوارد الخراط، وعددا من الشواطئ بنطاق حي المنتزه أول، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم صيف 2022، وتطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ كلف المحافظ خلال شهر بالانتهاء من توحيد كافة بوابات الشواطئ، والبالغ عددها 73 شاطئا على مستوى المحافظة، وفقاً لمفردات ورموز مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

وتفقد المحافظ إحدى محطات الأتوبيس، التي من المقرر أن تكون الشكل الأساسي للمحطات على مستوى المحافظة، وفقاً لمشروع الهوية البصرية، كما تفقد مخرجات مشروع الهوية البصرية بشاطئ أدوار الخراط.

واستفسر المحافظ من رواد الشواطئ والمصطافين، عن مدى توافر الخدمات لهم، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والعمل المستمر على زيادة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية.

وأكد الشريف، حرص المحافظة على تطبيق جميع مفردات وعناصر الهوية البصرية، المستوحاة من تاريخ الإسكندرية، على جميع شواطئ المحافظة، وتقديم خدمة مميزة للمصطافين، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى لكورنيش الإسكندرية الذي يعد مقصدا سياحيا داخليا وخارجيا مهما.

وأضاف المحافظ، أنه تم توجيه على مستأجري الشواطئ بالالتزام التام بتصميمات ومفردات مشروع الهوية البصرية، وعلى رأسها عمل نموذج موحد لبوابات الشواطئ، والالتزام بألوان الشماسي والكراسي، وتنظيم شكل الوحدات الشاطئية كالكافيتريات وغرف خلع الملابس والإسعاف وغيرها بما يتناسب مع عناصر المشروع ولا يحجب رؤية البحر على المواطنين.

من الجدير بالذكر، أن المحافظ أعطى عدة تعليمات لمستأجري الشواطئ خلال اجتماعه الأخير معهم جاء على رأسها؛ منع المواطنين من نزول البحر بعد الغروب أو في الأوقات غير المصرح لهم بالنزول، ووضع لوحات إرشادية تحذيرية، ووضع منظومة إنقاذ قوية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد على الاهتمام برفع كفاءة جميع الخدمات بالشاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة رصيف الكورنيش، وضرورة التزام عمال الشواطئ بالتعامل الجيد مع المصطافين، والالتزام بشكل ملابس موحد لعمال الشواطئ.