مجلس جامعة بنى سويف يوافق على إقامة الملتقى التوظيفى لكلية علوم الأرض.. صور

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 209، على مقترح كلية علوم الأرض بإقامة ملتقى توظيفي، وذلك في إطار سعى الكلية للتواصل مع خريجيها من خلال الملتقى لتبادل الخبرات والمعلومات عن احتياجات سوق العمل وإلحاقهم بالمؤسسات الصناعية بمختلف القطاعات، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأشار رئيس الجامعة ان الملتقي التوظيفي سَيُعقد في النصف الأخير من شهر سبتمبر2022، موضحاً ان الهدف الرئيسي من عقد الملتقي هو اتاحة فرص عمل لطلاب كلية علوم الأرض في المؤسسات الصناعية بمختلف القطاعات من أجل المساهمة في التنمية، ويتضمن خريجي الكلية من دفعتي 2019/2020 - 2020/2021، وكذلك خلق لقاء تعارف بين خريجي الكلية ممن اتيح لهم فرص العمل مع طلاب الكلية لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الذاتية عن سوق العمل، والتسويق والدعاية للبرامج الدراسية بالكلية من أجل جذب الطلاب الجدد.

جدير بالذكر أن الملتقى التوظيفي سيقوم بدعوة كلاً من جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب بالمحافظة، والشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر والملاحات، والشركات العاملة في مجال الأسمنت، وبعض الشركات المهتمة بمجال التعدين والمياه بالإضافة إلى الشركات المهتمة بمجال الصناعات الحرارية.