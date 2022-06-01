مجلس جامعة بنى سويف يوافق على إقامة الملتقى التوظيفى لكلية علوم الأرض.. صور

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 209، على مقترح كلية علوم الأرض بإقامة ملتقى توظيفي، وذلك في إطار سعى الكلية للتواصل مع خريجيها من خلال الملتقى لتبادل الخبرات والمعلومات عن احتياجات سوق العمل وإلحاقهم بالمؤسسات الصناعية بمختلف القطاعات، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأشار رئيس الجامعة ان الملتقي التوظيفي سَيُعقد في النصف الأخير من شهر سبتمبر2022، موضحاً ان الهدف الرئيسي من عقد الملتقي هو اتاحة فرص عمل لطلاب كلية علوم الأرض في المؤسسات الصناعية بمختلف القطاعات من أجل المساهمة في التنمية، ويتضمن خريجي الكلية من دفعتي 2019/2020 - 2020/2021، وكذلك خلق لقاء تعارف بين خريجي الكلية ممن اتيح لهم فرص العمل مع طلاب الكلية لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الذاتية عن سوق العمل، والتسويق والدعاية للبرامج الدراسية بالكلية من أجل جذب الطلاب الجدد.
جدير بالذكر أن الملتقى التوظيفي سيقوم بدعوة كلاً من جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب بالمحافظة، والشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر والملاحات، والشركات العاملة في مجال الأسمنت، وبعض الشركات المهتمة بمجال التعدين والمياه بالإضافة إلى الشركات المهتمة بمجال الصناعات الحرارية.
كما وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 209، على عقد مجموعة من الندوات التعريفية لطلاب الثانوي العام، وعقد ندوة حول الترابط بين الفنون التطبيقية والتوجهات الفنية وذلك لتعريف الطلاب بأهمية التواصل بين أشكال الفنون بالنماذج العالمية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأشار الدكتور منصور إلى أن الفنون التطبيقية هي هندسة الفن للارتقاء بجودة الحياة ودفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، موضحاً أن خريج كلية الفنون التطبيقية هو خريج متميز ومؤهل ليصبح عنصراً فاعلاً، وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وأكد رئيس الجامعة ان الهدف من عقد الندوات التعريفية لطلاب الثانوي العام هو التعريف بجامعة بني سويف وكلية الفنون التطبيقية وذلك بغرض التواصل البناء مع مجتمعنا المحيط.
استعرض مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 209، خطة كلية الخدمة الاجتماعية الخاصة بقضايا التغير المناخي خلال العام الجامعي الجاري والمقبل.
وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الخطة تضمنت عقد سلسلة من الندوات وورش العمل بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وعدد من الجمعيات الأهلية داخل مجتمع بني سويف وذلك بهدف تعميق الوعي والثقافة لدى الشباب حول التغيرات المناخية وآثارها على المجتمع خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إدراج المحتوى التدريبي حول التغيرات المناخية ضمن البرنامج التنفيذي لمعسكر إعداد القادة والذي ينظم دورات تدريبية خلال فترة الأجازة الصيفية.
وأشار الدكتور أبو الحسن عبد الجواد عميد الكلية، إلى أن الخطة تتضمن توجيه الطلاب لعمل أبحاثهم الميدانية حول قضايا التغيرات المناخية من خلال مشروعات التخرج الأكاديمية والتنافسية، بالإضافة إلى التواصل مع لجنة التغيرات المناخية بالمحافظة لدراسة أوجه التعاون المشترك.
الندوات التعريفية بكلية الفنون التطبيقية
رئيس جامعه بنى سويف
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