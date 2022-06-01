قبل ما تبدأ شوى.. اعرف الفوائد والأضرار الصحية

كتبت - ميرفت رشاد

الصيف هو موسم الشواء، تعتبر درجات الحرارة الدافئة مثالية لبدء الشواء لتناول عشاء متأخر أو مبكر، أو طهي بالخارج في عطلة نهاية الأسبوع، سواء أكنت تشوي بالغاز أو الفحم ، يمكن أن يكون للشواء بعض الآثار الجانبية الإيجابية والسلبية لصحتك مقارنة بطرق الطهي الأخرى، إليك ما تحتاج لمعرفته حول ما يحدث لجسمك عندما تتناول الأطعمة المشوية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يؤدي إلى تفاقم الحساسية لديك:

يمكن أن يتسبب الشوي في زيادة مستويات الهيستامين التي يمكن أن يكون لها رد فعل تحسسي ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، الآلية الدقيقة غير معروفة ، لكن التكهنات قد تكون تبخر السوائل مما يتسبب في تركيز الهيستامين.

يمكن أن يسبب الشواء زيادة الوزن:

الشوي طريقة رائعة للطهي بكمية أقل من الدهون، لكن إضافة الصلصات السكرية يمكن أن تخفي السعرات الحرارية الزائدة، يمكن أن يؤدي تقليب الصلصات السكرية أو دهنها إلى إضافة سعرات حرارية إضافية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن،. "

يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان:

يتسبب الشوي في زيادة مادة البنزو ، وهو نوع من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHS) المعروف بأنه سرطاني بسبب الاحتراق غير الكامل للمواد المحتوية على الكربون ، والمعروفة أيضًا باسم الدهون من اللحوم ، والمواد من الخضروات ، مصدر الحرارة (أي الفحم ، الخشب) ،الدخان المتشكل هو ما يحتوي على الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات

يعزز تناول العناصر الغذائية الخاصة بك:

المغذيات النباتية التي نحصل عليها من تناول الفواكه والخضروات تعمل كمضادات للأكسدة في أجسامنا للمساعدة في منع أضرار الجذور الحرة التي قد تسبب السرطان، إن شواء الخضار والفواكه يجعل تناول هذه الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لذيذًا للغاية ومتاحًا طوال الأسبوع، في بعض شوي الخضار أو الطهي، يكسر أيضًا السليلوز لتسهيل الوصول إلى بعض العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة مثل اللايكوبين واللوتين والبيتاكاروتين.