فى اليوم العالمى للحليب.. اعرف فوائده لصحتك

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى 1 يونيو من كل عام باليوم العالمى للحليب، واللبن جزء مهم من نظامنا الغذائى، وهو مصدرًا رائعًا للفيتامينات والعناصر الغذائية، وله العديد من الفوائد الصحية، مثل: تحسين صحة العظام والأسنان ونضارة وترطيب البشرة، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد الحليب لصحتك، وفقاً لموقع " fitday".

فوائد الحليب لصحتك

1. نضارة وترطيب البشرة

يمكنك شرب بضعة أكواب من الحليب كامل الدسم كل يوم للاستفادة من فوائده، حيث يحتوى الحليب على العديد من العناصر الغذائية التى تساعد البشرة على أن تبدو فى أفضل حالاتها ويحتوى على حمض اللاكتيك الذى يمكن أن يعمل كمقشر وإنزيمات للمساعدة فى تنعيم البشرة.

كما أنه يحتوى على أحماض أمينية تساعد فى الحفاظ على ترطيب البشرة يمكن أن يساعد الحليب فى منع الضرر الناجم عن السموم البيئية لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

ومع ذلك إذا كنت تعانى من حساسية تجاه الحليب أو منتجات الألبان ، يمكن أن يؤدى الحليب إلى تفاقم حالة بشرتك.

2. صحة العظام والأسنان

الحليب مصدر كبير للكالسيوم الضرورى لصحة العظام، لا يحتاجه الأطفال الصغار أثناء نمو عظامهم فحسب، بل يحتاجه البالغون أيضًا للحفاظ على قوة عظامهم والوقاية من هشاشة العظام.

يعتبر الحليب أيضًا مفيدًا لأسنان قوية، كما أنه يساعد على منع تسوس الأسنان، لكى يمتص الجسم الكالسيوم، يجب أن يكون فيتامين د موجودًاـ إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د ، فاشترِ الحليب المدعم بفيتامين د الإضافي لضمان امتصاص جسمك للكالسيوم.

3. بناء العضلات

يحتوى الحليب على البروتين الذى يساعد على إعادة بناء العضلات، اشرب كوبًا من الحليب بعد التمرين لإعطاء جسمك ما يحتاجه للتعافى، سيساعد ذلك فى الحفاظ على الألم أثناء تجديد السوائل التى فقدتها أثناء التمرين.

4. فقدان الوزن

وتشير الدراسات إلى أن النساء اللائى يشربن الحليب قليل الدسم أو الخالى من الدسم يفقدن وزنًا أكبر من أولئك اللائى يستبعدن الحليب من نظامهن الغذائي إنه وجبة خفيفة صحية أضف كوبًا من اللبن إلى العشاء ، أو اشرب كوبًا أثناء تناول قطعة من الفاكهة.

5. يقلل الإجهاد والتوتر

الحليب طريقة رائعة للتخلص من التوتر في نهاية اليوم، حيث يساعد كوب من الحليب الدافئ على استرخاء العضلات المتوترة وتهدئة الأعصاب المتوترة.

ثبت أيضًا أن الحليب يقلل من أعراض الدورة الشهرية ويزيد الطاقة.

6. جسم سليم

يحتوى الحليب على خصائص تخفض ضغط الدم المرتفع وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يقلل الحليب من إنتاج الكبد للكوليسترول ويمكن أن يعمل كمضاد للحموضة. يمكن لفيتامينات A و B الموجودة في الحليب أن تساعد في تحسين البصر أظهر الحليب أيضًا أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.