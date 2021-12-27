كل ما تريد معرفته عن حساسية الألبان عند الاطفال

نهير عبد النبى

حساسية الحليب هي استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة في الجسم تجاه الحليب ومنتجاته التي تحتوي على الحليب وهى واحدة من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا عند الأطفال، يحدث رد الفعل التحسسي عادةً بعد وقت قصير من تناولك أنت أو طفلك للحليب.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن حساسية الألبان وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س: ما هى أعراض حساسية الألبان؟



تظهر أعراض حساسية الحليب، التي تختلف من شخص لآخر بعد بضع دقائق إلى بضع ساعات بعد شربك أنت أو طفلك للحليب أو تناول منتجات الألبان، تتضمن العلامات والأعراض الفورية لحساسية الحليب ما يلي:

-قشعريرة.

-الشعور بحكة أو وخز حول الشفاه أو الفم.

-انتفاخ الشفتين أو اللسان أو الحلق.

-السعال أو ضيق التنفس.

-التقيؤ.

-المغص.

-سيلان الأنف.

-مغص عند الأطفال.

س: ما هى أسباب حساسية الألبان؟



تنجم جميع أنواع الحساسية الغذائية الحقيقية عن خلل في الجهاز المناعي، إذا كنت تعاني من حساسية الحليب ، فإن جهازك المناعي يحدد بعض بروتينات الحليب على أنها ضارة ، مما يؤدي إلى إنتاج الأجسام المضادة للجلوبيولين المناعى.

س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بحساسية الألبان؟

-الحساسية الأخرى، يعاني العديد من الأطفال الذين يعانون من حساسية من الحليب أيضًا من أنواع أخرى من الحساسية قد تظهر حساسية الحليب قبل الحساسية الأخرى.

-مرض في الجلد، الأطفال المصابون بالتهاب الجلد التأتبي وهو التهاب جلدي شائع ومزمن - هم أكثر عرضة للإصابة بحساسية الطعام.

-تاريخ العائلة، يزداد خطر إصابة الشخص بحساسية الطعام إذا كان أحد الوالدين أو كليهما يعاني من حساسية تجاه الطعام أو نوع آخر من الحساسية أو أمراض الحساسية مثل حمى القش أو الربو أو خلايا النحل أو الإكزيما.

-العمر، تعتبر حساسية الحليب أكثر شيوعًا عند الأطفال مع تقدمهم في السن، تنضج أجهزتهم الهضمية، وتقل احتمالية تفاعل أجسامهم مع الحليب.

س:ما هى بدائل الحليب للرضع؟



الرضاعة الطبيعية هي أفضل مصدر لتغذية طفلك ، حيث يوصى بالرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة ، خاصة إذا كان طفلك معرضًا لخطر الإصابة بحساسية الحليب.

يتم إنتاج التركيبات المضادة للحساسية باستخدام الإنزيمات لتفكيك (التحلل المائي) لبروتينات الحليب ، مثل الكازين أو مصل اللبن،و يمكن أن تشمل المعالجة الإضافية الحرارة والفلترة اعتمادًا على مستوى معالجتها ، يتم تصنيف المنتجات على أنها إما متحللة جزئيًا أو على نطاق واسع أو قد يطلق عليهم أيضًا الصيغ الأولية.

لا تعتمد بعض التركيبات المضادة للحساسية على الحليب، ولكنها تحتوي بدلاً من ذلك على أحماض أمينية إلى جانب المنتجات المتحللة بشكل كبير ، فإن التركيبات التي تحتوي على الأحماض الأمينية هي الأقل احتمالًا للتسبب في تفاعل تحسسي.

تعتمد التركيبات التي تحتوي على فول الصويا على بروتين الصويا بدلاً من الحليب،و يتم تعزيز تركيبات الصويا لتكون مكتملة من الناحية التغذوية ولكن لسوء الحظ ، يعاني بعض الأطفال المصابين بحساسية الحليب أيضًا من حساسية تجاه فول الصويا.

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية وكان طفلك يعاني من حساسية تجاه الحليب ، فإن بروتينات حليب البقر التي تمر عبر حليب الثدي قد تسبب رد فعل تحسسي، قد تحتاج إلى استبعاد جميع المنتجات التي تحتوي على الحليب من نظامك الغذائي.