اليوم السابع
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فرحة أسرة نورهان أشرف الأولى بالشهادة الإعدادية فى الإسكندرية.. فيديو وصور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:22 م
فرحة أسرة نورهان أشرف الأولى بالشهادة الإعدادية فى الإسكندرية.. فيديو وصور
الإسكندرية - جاكلين منير

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أجرى اليوم السابع لقاء فيديو لايف، من منزل الأولى على الإعدادية بالإسكندرية الطالبة نورهان أشرف، بإدارة وسط التعليمية، حيث سادت الفرحة أرجاء المنزل وإطلاق والدتها الزغاريد فرحا بالتفوق.

وتقول نورهان أشرف، إنها علمت بالنتيجة من محافظة الإسكندرية، وكانت تتوقع حصولها على المركز الأول، حيث حصلت على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية بمجموع 280 درجة، خاصة أنها بذلت مجهودا كبيرا فى المذاكرة خلال الأسبوع الأخير قبل الامتحان، وقدمت الشكر لوالدتها والتى دعمتها كثيرا للتفوق وعلمتها منذ الصغر أهمية العلم فى حياة الإنسان .

من جانبها قالت ماجدة إبراهيم، والدة نورهان أشرف، إنها فوجئت بتقدم ابنتها وتصدرها قائمة الأوائل فى الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وكانت سعيدة جدا وأطلقت الزغاريد فور سماع اسمها ضمن المتفوقين .

وأكدت والدة نورهان، أهمية الاجتهاد والتفوق فى حياة كل إنسان، قائلة: "لكل مجتهد نصيب"، مضيفة أن نورهان كانت مجتهدة وكانت تستذكر دروسها بانتظام وتساعدها شقيقتها نسمة التى تكبرها بعام واحد فقط، وأيضا التفوق جاء بدعوات الجدة التى لم تتركها طوال فترة الامتحانات.

وحول طموحات نورهان أشرف، قالت إنها تتمنى لها الالتحاق بكلية الأسنان، أو كلية الألسن وأنها لن تضغط عليها فى الالتحاق بالكلية التى تريدها، إلا أنها سوف تحثها دائما على التفوق .

أسرة-الأولى-بالاعدادية_1

أسرة-الأولى-بالاعدادية_1


الأولى-على-الإسكندرية
الأولى-على-الإسكندرية


الأولى-وأخواتها
الأولى-وأخواتها


أولى-إعدادية-الإسكندرية
أولى-إعدادية-الإسكندرية


شقيقة-الننى-(2)
شقيقة-الننى-(2)


فرحة-الأولى-بالاعدادية
فرحة-الأولى-بالاعدادية


نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية

الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الشهادة الاعدادية

الاعدادية

اوائل الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى

مديرية التربية والتعليم

اوئل الاعداديه


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