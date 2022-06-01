اليوم السابع ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

الإسكندرية جاكلين منير

ينشر اليوم السابع النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى :

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إدارة وسط التعليمية فى المقدمة بـ 6 طلاب، يليها إدارة العجمى التعليمية بـ 5 طلاب، وإدارة العامرية التعليمية بـ3 طلاب، يليها إدارة شرق التعليمية طالبين، ثم إدارة غرب التعليمية طالب واحد، وأخيرا المنتزه التعليمية طالب واحد .

ويمكن معرفة النتيجة عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اضغط هنا

وأسماء الاوائل هم :

ملك عاطف عبد الحميد على ، مدرسة الهانوفيل 2

مريم أيمن بكر محمد ابو القاسم ، مدرسة الهانوفيل 2

أميرة محمد حسن السيد ، مدرسة نبوية موسى الاعدادية بنات

نورهان أشرف سعيد ، مدرسة ماريا اوزليا ترتيشى

مريم ياسر عبد الرزاق ، مدرسة الفوزية الاعدادية بنات

أشرقت جمعة عبد الغنى ، مدرسة العزة الاعدادية المشتركة

نغم مصطفى هاشم ، مدرسة النخبة

حبيبة محمد عبده ، مدرسة السيرة الحسنة الاعدادية بنات

شهد رؤوف حمدى ، نبوية موسى الاعدادية بنات

جنى السيد على ، الشهيد رقيب على جلال شبانة

سما شريف أحمد ، مدرسة معالى السلام لغات

يوسف محمود أحمد ، مدرسة أمير البحر الرسمية لغات

هاجر محمد السيد ، مدرسة محمد مرعى الاعدادية بنات

ساره عادل عبد الرؤوف ، مدرسة نبوية موسى الاعدادية

عبدالله هانى ، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات

ملك محمد عوض ، مدرسة احمد فتحى سرور

سيف الدين حسن ، مدرسة النصر الاعدادية لغات

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالب، وبلغت نسبة النجاح 76,8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالب وطالبة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.